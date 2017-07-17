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06:10 (мск), источник: Интерфакс

Самолет совершил жесткую посадку около острова Ольхон на Байкале

Пилот и пассажиры получили травмы.

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Следователи начали проверку по факту жесткой посадки легкого самолета Cessna-172R в акватории озера Байкал, около острова Ольхон, сообщает в понедельник пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР РФ.

Инцидент произошел вечером 16 июля. «В районе острова Ольхон в поселке Хужир Ольхонского района Иркутской области совершил жесткую посадку на водную поверхность озера Байкал легкомоторный самолет Cessna-172R, принадлежащий частному лицу», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, на борту самолета находился пилот и три пассажира. Все они получили телесные повреждения.

Двое пострадавших с травмами доставлены в местную поселковую больницу. Воздушное судно частично затонуло в воде озера Байкал неподалеку от берега.

По факту инцидента свою проверку проводит также Восточно-Сибирская транспортная прокуратура. По ее данным, самолет зарегистрирован в Татарском межрегиональном территориальном управлении Росавиации.

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