Самолет совершил жесткую посадку около острова Ольхон на Байкале
Пилот и пассажиры получили травмы.
Пилот и пассажиры получили травмы.
Москва. 17 июля. INTERFAX.RU — Следователи начали проверку по факту жесткой посадки легкого самолета Cessna-172R в акватории озера Байкал, около острова Ольхон, сообщает в понедельник
Инцидент произошел вечером 16 июля. «В районе острова Ольхон в поселке Хужир Ольхонского района Иркутской области совершил жесткую посадку на водную поверхность озера Байкал легкомоторный самолет Cessna-172R, принадлежащий частному лицу», — говорится в сообщении.
Двое пострадавших с травмами доставлены в местную поселковую больницу. Воздушное судно частично затонуло в воде озера Байкал неподалеку от берега.
По факту инцидента свою проверку проводит также