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06:06 (мск), источник: Newslab.ru

В страшной аварии под Канском разбились четыре автомобиля (видео)

Госпитализированы женщина и подросток.

Накануне на въезде в Канск в страшной аварии разбились четыре автомобиля, два человека госпитализированы. Авария произошла в субботу, 15 июля, около четырех часов дня.

37-летняя женщина за рулем KIA Rio выехала на встречную полосу движения, где ее автомобиль столкнулся с автомобилем Nissan Almera, которым управлял 54-летний мужчина. От удара KIA Rio вернулся на свою полосу движения, где столкнулся с ещё одним автомобилем — KIA Sport, который двигался по той же полосе в попутном направлении. За рулем KIA Sport был 53-летний автомобилист.

Транспорт автоледи по инерции продолжал движение и столкнулся с автомобилем Toyota, которым управлял 59-летний мужчина.

Как сообщили в ГИБДД, женщину и ее пассажира, 17-летнего парня, госпитализировали, ещё одному участнику ДТП — 67-летнему пассажиру Toyota — медицинскую помощь оказали на месте. Установлено, что водители-мужчины, пострадавшие в ДТП, были трезвы. Из-за тяжелого состояния автоледи не смогла пройти осмотр на месте, у нее взяли кровь на анализ на установление состояния алкогольного опьянения.

Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

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