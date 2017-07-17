В страшной аварии под Канском разбились четыре автомобиля (видео)
Госпитализированы женщина и подросток.
Госпитализированы женщина и подросток.
Накануне на въезде в Канск в страшной аварии разбились четыре автомобиля, два человека госпитализированы. Авария произошла в субботу, 15 июля, около четырех часов дня.
37-летняя женщина за рулем KIA Rio выехала на встречную полосу движения, где ее автомобиль столкнулся с автомобилем Nissan Almera, которым управлял 54-летний мужчина. От удара KIA Rio вернулся на свою полосу движения, где столкнулся с ещё одним автомобилем — KIA Sport, который двигался по той же полосе в попутном направлении. За рулем KIA Sport был 53-летний автомобилист.
Транспорт автоледи по инерции продолжал движение и столкнулся с автомобилем Toyota, которым управлял 59-летний мужчина.
Как сообщили в ГИБДД, женщину и ее пассажира, 17-летнего парня, госпитализировали, ещё одному участнику ДТП — 67-летнему пассажиру Toyota — медицинскую помощь оказали на месте. Установлено, что
Сотрудники ГИБДД продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.