Видео первых минут после падения в Байкал туристического самолета появилось в рунете
Операция спасения пострадавших представлена в ролике.
Операция спасения пострадавших представлена в ролике.
Видеоролик от очевидца первых минут падения после падения в Байкал легкомоторного туристического самолета Cessna-172R появилось в интернете. На видео можно увидеть операцию спасения пострадавших. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Напомним, что туристический самолет упал в воду вблизи пляжа на Байкале в Иркутской области 16 июля. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Хужирскую участковую больницу. Всего на борту самолета находилось четыре пассажира.
Следственными органами проводится доследственная проверка по факту падения самолета в Байкал. Причины происшествия устанавливаются.