Видео первых минут после падения в Байкал туристического самолета появилось в рунете

Видеоролик от очевидца первых минут падения после падения в Байкал легкомоторного туристического самолета Cessna-172R появилось в интернете. На видео можно увидеть операцию спасения пострадавших. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, что туристический самолет упал в воду вблизи пляжа на Байкале в Иркутской области 16 июля. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Хужирскую участковую больницу. Всего на борту самолета находилось четыре пассажира.