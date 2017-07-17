Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
Названа вероятная причина смерти актера Толоконникова
Тарифы на воду будут снижены в следующем году
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
В Танзании львица усыновила детеныша леопардаФотографам впервые удалось запечатлеть случай, когда представитель одного вида кошачьих ухаживает за другим
Шарлиз Терон лишилась двух зубов во время подготовки к съемкам
Шэрон Стоун отреагировала на слова Мадонны о ее «бездарности»
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
Протестующие на Украине: власти страны решили, что они тут короли
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
49-летняя Валерия выглядит как девочка-подросток (фото)
52-летняя Ирина Безрукова восхитила всех платьем принцессы
10 трагических и странных смертей во время секса
Возбуждено дело о сговоре «скорой» с похоронным бюро
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
10Умер Илья Глазунов
06:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Видео первых минут после падения в Байкал туристического самолета появилось в рунете

Операция спасения пострадавших представлена в ролике.

Видеоролик от очевидца первых минут падения после падения в Байкал легкомоторного туристического самолета Cessna-172R появилось в интернете. На видео можно увидеть операцию спасения пострадавших. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Напомним, что туристический самолет упал в воду вблизи пляжа на Байкале в Иркутской области 16 июля. Двоих пострадавших в тяжелом состоянии доставили в Хужирскую участковую больницу. Всего на борту самолета находилось четыре пассажира.

Следственными органами проводится доследственная проверка по факту падения самолета в Байкал. Причины происшествия устанавливаются.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Памятник культуры федерального значения начали восстанавливать в Иркутске
Израиль выступил против соглашения РФ и США о перемирии в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
В Абхазии задержан второй подозреваемый в убийстве туриста из РФ
Федерер в рекордный восьмой раз выиграл Уимблдон
СМИ: Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в выходные
Путин ответит на вопросы школьников в прямом эфире
Скончался американский режиссер Джордж Ромеро
Спорт
«Краснодар» победил «Рубин» в матче чемпионата России Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 года
Авто
Автомобили террористов: фото из Мосула Опубликованы фотографии автомобилей, которые планировали использовать террористы запрещенной в России организации ИГИЛ в Ираке
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
Стоп-лист: 10 вещей, которые портят ваш интерьер
Рублевые ипотечники останутся без господдержки
Стало известно, где в России находится самое доступное жилье
Зафиксирован отток покупателей квартир в центре Москвы
Леди
В моду вошли необычные летние туфли (фото) Если вы уже испробовали все способы согреться этим летом, но так и не смогли, самое время прикупить себе пару норковых лодочек или балеток из кроличьего меха.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь