Во Владивостоке погиб рабочий из КНДР.

В результате несчастного случая во время ремонтных работ по улице Коммунаров в Первомайском районе Владивостока погиб гражданин Северной Кореи. Как выяснили полицейские, в дневное время иностранный рабочий находился на крыше двухэтажного дома, когда сорвался и упал, об этом корреспонденту ИА «Дейта» сообщили в правоохранительных органах.