Во Владивостоке погиб рабочий из КНДР
Во Владивостоке погиб рабочий из КНДР.
Во Владивостоке погиб рабочий из КНДР.
В результате несчастного случая во время ремонтных работ по улице Коммунаров в Первомайском районе Владивостока погиб гражданин Северной Кореи. Как выяснили полицейские, в дневное время иностранный рабочий находился на крыше двухэтажного дома, когда сорвался и упал, об этом корреспонденту ИА «Дейта» сообщили в правоохранительных органах.
В результате полученных травм 50-летний пострадавший скончался до приезда врачей скорой. Тело погибшего гражданина КНДР доставили в морг, а по факту смерти иностранца сотрудники полиции проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Игорь Бегунов.