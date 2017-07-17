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06:51 (мск), источник: Восток Медиа

В Приморье девочка-подросток выпила алкоголь и выпала из окна

Всего за несколько дней в крае произошло два подобных инцидента с несовершеннолетними.

За последние несколько дней сразу два села Приморского края стали местом трагических событий — из окон домов выпали дети. В посёлке Смоляниново пострадал 4-летний мальчик, в Чугуевке — 16-летняя девочка-подросток. Оба ребёнка живы, но ввиду участившихся ситуаций «оконного травматизма» приморские следователи призывают граждан с удвоенной силой соблюдать меры бытовой безопасности, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как корреспонденту агентства рассказала старший помощник руководителя следственного управления Аврора Римская, ребёнок 2013 года рождения из посёлка Смоляниново, выпавший из окна многоквартирного дома в Школьном переулке, сейчас находится в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжёлое.

Ещё более резонансный случай произошёл в Чугуевке. Там старшеклассница выпила алкогольный напиток и упала из окна. 16-летний подросток поступила в центральную больницу населённого пункта. В момент происшествия девятиклассница находилась дома одна. В первое время после падения подросток была в коме, однако спустя сутки очнулась и даже смогла рассказать о случившемся.

Из её объяснений следует, что она употребила алкоголь и при попытке лечь спать (кровать находилась рядом с окном) не справилась «с управлением» собственным телом и выпала из оконного проёма.

В Приморском крае в последнее время нередко случаются падения людей из окон многоквартирных жилых домов, преимущественно детей. В связи с этим региональное следственное управление ещё раз обращает внимание граждан на то, что в летний период следует быть особенно внимательными к своим детям, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Аврору Римскую.

Агентство ранее писало о выпавшем из окна 4-го этажа двухлетнем мальчике. Чуть позже произошёл подобный случай с девочкой того же возраста. Кроме Владивостока, несчастные случаи при таких же обстоятельствах в последнее время происходили и в Чугуевке.

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