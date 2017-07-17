В Новосибирске загорелась столовая военного училища
По предварительной информации, никто не пострадал, рассказали очевидцы.
По предварительной информации, никто не пострадал, рассказали очевидцы.
В Новосибирске загорелась столовая военного училища, об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Пожар произошел накануне днем на территории Новосибирского высшего военного командного училища, расположенного по адресу: улица Иванова, 49.
Очевидцы рассказали, что огонь полностью охватил крышу здания.
Начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев рассказал, что в момент возгорания в здании никого не было, поскольку был выходной.
Никто не пострадал. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.