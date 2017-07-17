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07:29 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске загорелась столовая военного училища

По предварительной информации, никто не пострадал, рассказали очевидцы.

В Новосибирске загорелась столовая военного училища, об этом сообщили очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Пожар произошел накануне днем на территории Новосибирского высшего военного командного училища, расположенного по адресу: улица Иванова, 49.

Очевидцы рассказали, что огонь полностью охватил крышу здания.

Начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев рассказал, что в момент возгорания в здании никого не было, поскольку был выходной.

Во время загрузки произошла ошибка.

Никто не пострадал. Причины и обстоятельства ЧП выясняются.

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