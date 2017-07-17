В Омске пьяный водитель врезался в Land Cruiser и cбежал
На улице 10 лет Октября произошло ДТП с участием Toyota Land Cruiser Prado и ВАЗ-2114.
На улице 10 лет Октября произошло ДТП с участием Toyota Land Cruiser Prado и ВАЗ-2114.
Вечером, 16 июля на улице 10 лет Октября в районе остановки «9 Линия» произошло ДТП. Водитель ВАЗ-2114 пытался проехать перекресток на красный свет, но врезался в Toyota Land Cruiser Prado. Тут же водитель отечественного автомобиля выскочил на проезжую часть и попытался скрыться. Очевидцы сообщают, что мужчин был пьян.
В комментариях сообщают, что нарушителя удалось поймать. Перед аварией на улице 10 лет Октября нетрезвый водитель устроил ДТП на улице Звездова. Покидая место аварии мужчина и пытался проскочить на красный сигнал светофора, но влетел в Toyota Land Cruiser Prado.