В Омске пьяный водитель врезался в Land Cruiser и cбежал

Вечером, 16 июля на улице 10 лет Октября в районе остановки «9 Линия» произошло ДТП. Водитель ВАЗ-2114 пытался проехать перекресток на красный свет, но врезался в Toyota Land Cruiser Prado. Тут же водитель отечественного автомобиля выскочил на проезжую часть и попытался скрыться. Очевидцы сообщают, что мужчин был пьян.