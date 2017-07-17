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07:07 (мск), источник: Губерния онлайн

Приговор выслушают мошенники, которые делали фиктивную прописку гостям Хабаровска

В Хабаровске за мошенничество осудят преступную группу.

Установлено, что в 2015 и 2016 годах 36-летний мужчина и его четверо подельников предлагали приезжим помощь в оформлении прописки. Обратившимся злоумышленники говорили, что все делается по закону. За свои услуги они брали деньги. В действительности переданные потерпевшим документы оказывались фальшивыми.

От действий группы пострадали 16 человек, общий ущерб составил около 75 тысяч рублей. Сейчас уголовное дело, возбужденное по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», передано в суд для рассмотрения по существу. Фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы, пока они находятся под подпиской о невыезде, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу УМВД России по краю.

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