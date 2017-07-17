Следователи заинтересовались гибелью 4-летнего ребенка в Курагинском районе
Дедушка не смог догнать ребенка, так как был болен. Следователям предстоит решить есть ли повод для возбуждения уголовного дела.
Дедушка не смог догнать ребенка, так как был болен. Следователям предстоит решить есть ли повод для возбуждения уголовного дела.
В субботу, 15 июля, в поселке городского типа Краснокаменск в Курагинском районе Красноярского края утонул 4-летний мальчик. Ребенок убежал во время прогулки от дедушки. Вечером его нашли утонувшим в пруду. Как пояснили в полиции, мальчик жил с родителями в Красноярске, а в Краснокаменск его привезли на лето к бабушке и дедушке.
В ГСУ Следственного управления по Красноярскому краю сообщили, что дед не смог догнать внука
Следователи уже опросили родственников мальчика, осмотрели место происшествия и назначили
«Следственные органы рекомендуют родителям не оставлять малолетних детей без присмотра дома и на улице. Помните, что жизнь и здоровье детей — это особая ценность», — напомнили в следственном управлении.