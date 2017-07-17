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07:30 (мск), источник: Newslab.ru

Следователи заинтересовались гибелью 4-летнего ребенка в Курагинском районе

Дедушка не смог догнать ребенка, так как был болен. Следователям предстоит решить есть ли повод для возбуждения уголовного дела.

В субботу, 15 июля, в поселке городского типа Краснокаменск в Курагинском районе Красноярского края утонул 4-летний мальчик. Ребенок убежал во время прогулки от дедушки. Вечером его нашли утонувшим в пруду. Как пояснили в полиции, мальчик жил с родителями в Красноярске, а в Краснокаменск его привезли на лето к бабушке и дедушке.

В ГСУ Следственного управления по Красноярскому краю сообщили, что дед не смог догнать внука из-за недавно перенесенной болезни. Мужчина надеялся, что ребенок прибежит домой. Не найдя его там, пенсионер обратился в полицию. Вечером тело ребенка нашли в озере «Зеркальное».

Следователи уже опросили родственников мальчика, осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая установит точные причины его гибели. После этого следователи решат, есть ли повод для возбуждения уголовного дела.

«Следственные органы рекомендуют родителям не оставлять малолетних детей без присмотра дома и на улице. Помните, что жизнь и здоровье детей — это особая ценность», — напомнили в следственном управлении.

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