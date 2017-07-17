В Иркутске полицейские доставили в больницу задыхавшегося годовалого малыша
Ребенок мог умереть.
Ребенок мог умереть.
В Иркутске госавтоинспекторы доставили в больницу годовалого мальчика, нуждавшегося в срочной медпомощи. Об этом сообщает
Инцидент произошел 14 июля. В этот день к экипажу ДПС в составе старших лейтенантов Дмитрия Шерстнева и Леонида Шестакова на КПП при выезде на Качугский тракт подъехал автомобиль. Из машины выбежал испуганный мужчина, сообщивший правоохранителям о том, что его годовалому сыну срочно требуется помощь. У ребенка поднялась высокая температура, и он начал задыхаться. Ему нужна была срочная госпитализация. Оценив сложную обстановку на дорогах, отец обратилась за помощью к полицейским.
Автоинспекторы решили сопроводить автомобиль с заболевшим ребенком. Они включили проблесковые маячки и специальный звуковой сигнал на служебной машине и за несколько минут доставили малыша в больницу.