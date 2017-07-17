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07:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Прокуратура: Семья Нади П. из ЕАО жила в антисанитарных условиях

Мать девочки несколько раз привлекали к административной ответственности.

Источник: Губерния онлайн

В Еврейской автономной области наказали представителей комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Смидовичского района. Прокуратура пришла к выводу, что органы профилактики не обращали внимания на условия, в которых жила семья трехлетней Нади П. — девочки из Соцгородка, которая 13 июня этого года ушла из дома и пропала без вести, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на информацию районной прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, мать Нади несколько раз привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

«Она не принимала участия в воспитании четверых малолетних детей, которые проживают в антисанитарных условиях. Мать оставляла детей у своих родителей, которые злоупотребляют алкоголем, чем подвергала их опасности. Вместе с тем субъектами профилактики эффективных мер, направленных на оказание социальной помощи многодетной малообеспеченной семье, не принято. В настоящее время дети из семьи изъяты и помещены в детское учреждение», — говорится в сообщении прокуратуры Смидовичского района ЕАО.

Глава Смидовичского района ЕАО получил представление об устранении нарушений. Кроме того, по требованию прокурора Смидовичского района к строгой дисциплинарной ответственности привлекли двоих сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних.

Ранее по материалам прокурорской проверки следственные органы ЕАО возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

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