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07:48 (мск), источник: СуперОмск

В Омске в масштабном пожаре целиком сгорели две иномарки

Днем в прошедшее воскресенье, 16 июля, произошел пожар в частном доме в Октябрьском округе Омска.

По информации регионального ГУ МЧС, горели 2-этажный кирпичный дом и гараж из пеноблоков, в котором находились два автомобиля — автомобиль Honda CR-V и Toyota Harrier. Хозяева обнаружили пожар не сразу, поэтому поздно вызвали спасателей. Когда они были на месте, гараж был уже полностью охвачен огнем, который мог вскоре перекинуться на стоящие рядом дом и баню.

В результате гараж и обе находившиеся в нем машины полностью сгорели. Также оказалась частично повреждена внешняя отделка дома. Общая площадь пожара составила 180 кв. метров.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.

В тушении огня участвовали 22 спасателя и 5 автоцистерн. Материальный ущерб устанавливается.

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