В Омске в масштабном пожаре целиком сгорели две иномарки
Днем в прошедшее воскресенье, 16 июля, произошел пожар в частном доме в Октябрьском округе Омска.
Днем в прошедшее воскресенье, 16 июля, произошел пожар в частном доме в Октябрьском округе Омска.
По информации регионального ГУ МЧС, горели 2-этажный кирпичный дом и гараж из пеноблоков, в котором находились два автомобиля — автомобиль Honda
В результате гараж и обе находившиеся в нем машины полностью сгорели. Также оказалась частично повреждена внешняя отделка дома. Общая площадь пожара составила 180 кв. метров.
По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении электрогазосварочных работ.
В тушении огня участвовали 22 спасателя и 5 автоцистерн. Материальный ущерб устанавливается.