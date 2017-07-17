В Омске в масштабном пожаре целиком сгорели две иномарки

По информации регионального ГУ МЧС, горели 2-этажный кирпичный дом и гараж из пеноблоков, в котором находились два автомобиля — автомобиль Honda CR-V и Toyota Harrier. Хозяева обнаружили пожар не сразу, поэтому поздно вызвали спасателей. Когда они были на месте, гараж был уже полностью охвачен огнем, который мог вскоре перекинуться на стоящие рядом дом и баню.