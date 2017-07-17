Вандалы разгромили могилу известного актёра на кладбище Святого Лазаря
Вандалы надругались над могилой актера Константина Константинова.
Вандалы надругались над могилой актера Константина Константинова.
Злоумышленники проникли на кладбище на Армянской улице, украли бронзовые декоративные элементы и разбили надгробье на могиле артиста. Полиция проводит расследование.
Дочь актера, Элеонора Константинова, была шокирована произошедшим. Женщина говорит, что в последний раз приходила на кладбище 7 июля, в день рождения отца. В воскресенье она вновь пришла на кладбище и обнаружила, что над могилой надругались.
Друг семьи рассказал, что воры хотели вернуться за другими декоративными элементами из бронзы.
«Две части бронзовых изделий были спрятаны в листве, потому что они очень тяжелые. Воров могло быть четверо, двое тянули с одной стороны, двое с другой».
На кладбище установлены три камеры видеонаблюдения, но направлены они только на центральный вход и аллею.
«В верхней части кладбища нет ограждения, оно примыкает к комплексу “Вечность”, полагаю, они зашли оттуда».
«Мы зафиксировали повреждения, ведется следствие, ищем виновных».
Актер Константин Константинов умер восьмого марта 2003 года в возрасте 88 лет. За свою карьеру он сыграл примерно более 150 ролей в театре и кино. В 1953 ему присвоили звание Народного артиста, а в двухтысячном году президент Петр Лучинский вручил Константину Константинову медаль «Михай Еминеску». Особую известность принесли Константину Константинову роли в фильмах «Бочка» и «Дэнилэ Препеляк».