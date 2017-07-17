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10:15 (мск), источник: Publika.md

Вандалы разгромили могилу известного актёра на кладбище Святого Лазаря

Вандалы надругались над могилой актера Константина Константинова.

Источник: Publika.md

Злоумышленники проникли на кладбище на Армянской улице, украли бронзовые декоративные элементы и разбили надгробье на могиле артиста. Полиция проводит расследование.

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Дочь актера, Элеонора Константинова, была шокирована произошедшим. Женщина говорит, что в последний раз приходила на кладбище 7 июля, в день рождения отца. В воскресенье она вновь пришла на кладбище и обнаружила, что над могилой надругались.

Друг семьи рассказал, что воры хотели вернуться за другими декоративными элементами из бронзы.

«Две части бронзовых изделий были спрятаны в листве, потому что они очень тяжелые. Воров могло быть четверо, двое тянули с одной стороны, двое с другой».

На кладбище установлены три камеры видеонаблюдения, но направлены они только на центральный вход и аллею.

«В верхней части кладбища нет ограждения, оно примыкает к комплексу “Вечность”, полагаю, они зашли оттуда».

«Мы зафиксировали повреждения, ведется следствие, ищем виновных».

Актер Константин Константинов умер восьмого марта 2003 года в возрасте 88 лет. За свою карьеру он сыграл примерно более 150 ролей в театре и кино. В 1953 ему присвоили звание Народного артиста, а в двухтысячном году президент Петр Лучинский вручил Константину Константинову медаль «Михай Еминеску». Особую известность принесли Константину Константинову роли в фильмах «Бочка» и «Дэнилэ Препеляк».

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