В Красноярске закрыли подпольный мини-завод по переделке оружия
Двое мужчин на протяжении долгого времени незаконно занимались переделкой огнестрельного оружия в одной из квартир, а их соседи ничего не подозревали.
Двое мужчин на протяжении долгого времени незаконно занимались переделкой огнестрельного оружия в одной из квартир, а их соседи ничего не подозревали.
В Красноярске закрыли подпольный цех по переделке огнестрельного оружия, сообщили в
Незаконным оборотом оружия под видом коллекционеров занимались двое красноярцев 60 и 54 лет. Дома у одного из них и в его машине обнаружили целый боевой арсенал: несколько пистолетов системы Макарова, огнестрельное оружие, изготовленное на базе револьвера Наган, патроны, порох, взрывчатые вещества, а также несколько видов холодного оружия. «Кроме того, в так называемом цеху по производству и переделке оружия находились
За незаконный оборот оружия и боеприпасов красноярцам грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей. Сейчас оперативники устанавливают покупателей оружия.