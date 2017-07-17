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07:50 (мск), источник: Newslab.ru

В Красноярске закрыли подпольный мини-завод по переделке оружия

Двое мужчин на протяжении долгого времени незаконно занимались переделкой огнестрельного оружия в одной из квартир, а их соседи ничего не подозревали.

В Красноярске закрыли подпольный цех по переделке огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе УФСБ региона. Цех функционировал несколько лет в одной из красноярских квартир, но ее адрес оперативники не рассекречивают.

Незаконным оборотом оружия под видом коллекционеров занимались двое красноярцев 60 и 54 лет. Дома у одного из них и в его машине обнаружили целый боевой арсенал: несколько пистолетов системы Макарова, огнестрельное оружие, изготовленное на базе револьвера Наган, патроны, порох, взрывчатые вещества, а также несколько видов холодного оружия. «Кроме того, в так называемом цеху по производству и переделке оружия находились токарно-фрезерный инструмент и машинные станки, с помощью которых и осуществлялась указанная противозаконная деятельность. Установлено, что составные части к огнестрельному оружию преступники приобретали в разных регионах РФ. Роли бандитов были четко распределены: один занимался сборкой и переделкой, другой отвечал за поиск клиентов, желающих приобрести “теневую продукцию” в сомнительных целях», — рассказали в УФСБ.

За незаконный оборот оружия и боеприпасов красноярцам грозит лишение свободы на срок от 2 до 6 лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей. Сейчас оперативники устанавливают покупателей оружия.

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