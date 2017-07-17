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07:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Реки кипятка затопили дворы в Индустриальном районе Хабаровска

Коммунальную аварию устраняют Тепловые сети.

В понедельник, 17 июля, горячая вода залила несколько дворов на улице Блюхера. Об этом в редакцию портала «Губерния» сообщил очевидец.

«Реки кипятка я обнаружил сегодня утром, когда шел на работу. Горячей водой залило несколько дворов на улице Блюхера, вода лилась из нескольких мест. Кипяток залил также подземную парковку. Люди не знали, как обходить этот ручей. Улицу я перешел, но ошпарил ногу», — рассказал очевидец Егор Негрей.

В ЕДДС города причины коммунальной аварии назвать отказались. В справочной лишь уточнили, что на месте работают специалисты МУП «Тепловые сети».

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