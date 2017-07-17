Красноярцы пожаловались на таймшер-мошенников в торговых центрах

Жителям Красноярска начали массово предлагать отдых в зарубежных странах по системе таймшер. Визитки и карточки с гарантированными призами красноярцы получали от промоутеров в торговых центрах. При этом, рассказывают жители, их массово приглашали на встречи, где сотрудники фирм предлагали им подписать договор на 30 листов. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Роспотребнадзора.

«Пришедшим на презентацию настойчиво, в течение двух и более часов, рассказывали о доступном отдыхе в заграничных апартаментах курортных клубов, после чего объявляли слушателям о причитающемся им подарке — неделе клубного отдыха бесплатно», — рассказали в ведомстве.

Изучив пункты договора, сотрудники Роспотребнадзора пришли к выводу, что условия документа нарушают права потребителей. Дело в том, что потребителю предоставляется проживание в той стране и в тех апартаментах, которые на момент резервации будут свободны. Кроме того, в договоре не определено, что включает в себя понятие «апартаменты» и где они расположены.

«Таким образом, нарушается право потребителей на своевременное получение необходимой и достоверной информации об услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора», — продолжили в ведомстве.