Один человек погиб, шестеро пострадали в тройном ДТП в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Авария произошла 16 июля в Черепановском районе Новосибирской области. 29-летний водитель автомобиля «Wolksvagen» выехал на встречную полосу на 93 км трассы Р-256 «Новосибирск-Ташанта», протаранив два отечественных авто.

На месте погиб водитель «семерки», три человека госпитализированы, среди них двое подростков в возрасте 13 и 16 лет. Еще один пассажир «Семерки» направлен на амбулаторное лечение. Кроме того, в больницу доставили водителя «Wolksvagen» и пассажирку.