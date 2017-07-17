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08:28 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Один человек погиб, шестеро пострадали в тройном ДТП в Новосибирской области

Водитель «Wolksvagen» выехал на встречную полосу и протаранил два отечественных авто, рассказали в МВД.

Источник: РИА "Новости"

Один человек погиб, шестеро пострадали в тройном ДТП в Новосибирской области, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Авария произошла 16 июля в Черепановском районе Новосибирской области. 29-летний водитель автомобиля «Wolksvagen» выехал на встречную полосу на 93 км трассы Р-256 «Новосибирск-Ташанта», протаранив два отечественных авто.

На месте погиб водитель «семерки», три человека госпитализированы, среди них двое подростков в возрасте 13 и 16 лет. Еще один пассажир «Семерки» направлен на амбулаторное лечение. Кроме того, в больницу доставили водителя «Wolksvagen» и пассажирку.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится доследственная проверка.

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