В Тобольске разыскивают пропавшего вахтовика из Башкирии
Последний раз мужчина выходил на связь 12 июля.
Последний раз мужчина выходил на связь 12 июля.
В Тюменской области разыскивают 44-летнего Рифгатя Шакурова из села Кандры, что в Туймазинском районе Башкирии. Родственники сообщили, что последний раз мужчина выходил на связь с родными 12 июля.
— Рифгать возвращался домой с вахты. 11 июля он позвонил домой и сказал, что сел на поезд
Приметы мужчины: рост примерно 160 сантиметров, плотное телосложение, глаза карие, волосы темные короткие.
Всех узнавших Рифгатя просят сообщить об этом родственникам по телефону 8−937−848−49−01 (Радик) или в полицию.