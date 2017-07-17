В Тобольске разыскивают пропавшего вахтовика из Башкирии

В Тюменской области разыскивают 44-летнего Рифгатя Шакурова из села Кандры, что в Туймазинском районе Башкирии. Родственники сообщили, что последний раз мужчина выходил на связь с родными 12 июля.

— Рифгать возвращался домой с вахты. 11 июля он позвонил домой и сказал, что сел на поезд Сургут-Уфа. На следующий день сообщил, что добрался до Тобольска. После этого никакой информации от него не было — оба телефона недоступны. Мы подали заявление о пропаже в полицию. Возможно, Рифгать выпил и его просто не пустили в поезд, — рассказали родные пропавшего.