Беглеца из колонии под Камышловом объявили в федеральный розыск
Возбуждено дело.
Возбуждено дело.
Сбежавшего из
29-летнего заключенного хватились 10 июля. Мужчину отправили за решетку в январе 2017 года за кражу и применение насилия в отношении представителя власти. Он должен был освободиться в октябре 2020 года.
Рост Колчанова 165 сантиметров, он среднего телосложения. У него темные волосы, есть залысины. Беглец может находиться в Богдановиче, Сухом Логе, Белоярском, Камышлове и прилегающих районах.
Всех, кто обладает