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08:37 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Беглеца из колонии под Камышловом объявили в федеральный розыск

Возбуждено дело.

Источник: УралИнформБюро

Сбежавшего из колонии-поселения № 45 под Камышловом осужденного Олега Колчанова объявили в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 313 УК РФ (побег), сообщили «Уралинфомрбюро» в пресс-службе свердловского ГУФСИН.

29-летнего заключенного хватились 10 июля. Мужчину отправили за решетку в январе 2017 года за кражу и применение насилия в отношении представителя власти. Он должен был освободиться в октябре 2020 года.

Рост Колчанова 165 сантиметров, он среднего телосложения. У него темные волосы, есть залысины. Беглец может находиться в Богдановиче, Сухом Логе, Белоярском, Камышлове и прилегающих районах.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении заключенного, просьба позвонить по телефонам: 8 (343)359−56−11, 359−57−44 или 02.

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