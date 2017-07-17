Беглеца из колонии под Камышловом объявили в федеральный розыск

Источник: УралИнформБюро

Сбежавшего из колонии-поселения № 45 под Камышловом осужденного Олега Колчанова объявили в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 313 УК РФ (побег), сообщили «Уралинфомрбюро» в пресс-службе свердловского ГУФСИН.

29-летнего заключенного хватились 10 июля. Мужчину отправили за решетку в январе 2017 года за кражу и применение насилия в отношении представителя власти. Он должен был освободиться в октябре 2020 года.

Рост Колчанова 165 сантиметров, он среднего телосложения. У него темные волосы, есть залысины. Беглец может находиться в Богдановиче, Сухом Логе, Белоярском, Камышлове и прилегающих районах.