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08:40 (мск), источник: АиФ Омск

Жителя Омской области убили во время застолья

Злоумышленника уже задержали.

44-летнего жителя Исилькуля убили во время распития спиртных напитков. Об этом сообщает «Вечерний Омск» со ссылкой на региональный СК.

Следствие предполагает, что погибший выпивал алкогольные напитки вместе с 30-летним местным жителем. Между ними возникла ссора, в ходе которой старший мужчина от полученных травм скончался. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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