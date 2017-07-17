Жителя Омской области убили во время застолья
Злоумышленника уже задержали.
Злоумышленника уже задержали.
44-летнего жителя Исилькуля убили во время распития спиртных напитков. Об этом сообщает «Вечерний Омск» со ссылкой на региональный СК.
Следствие предполагает, что погибший выпивал алкогольные напитки вместе с 30-летним местным жителем. Между ними возникла ссора, в ходе которой старший мужчина от полученных травм скончался. В связи с этим было возбуждено уголовное дело.
Подозреваемого задержали, ему грозит до 15 лет лишения свободы.