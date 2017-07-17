14-летний самарец украл и продал ВАЗ-2105
Покупателям юный похититель автомобиля представил договор
Покупателям юный похититель автомобиля представил договор
По информации
Оперативники выяснили, что автомобиль был продан, а продавцом являлся молодой парень, предоставивший покупателям договор
В ходе расследования у полицейских появились основания полагать, что продавцом мог быть 14-летний житель Самары, ранее попадавший в поле зрения оперативников. Дальнейшая проверка подтвердила версию полицейских. Парень не стал отрицать своей вины и признался, что на вырученные деньги купил себе мопед, но тот после непродолжительной эксплуатации сломался.
По статье «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.