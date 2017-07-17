14-летний самарец украл и продал ВАЗ-2105

По информации пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, в полицию Самары обратился мужчина, заявивший о пропаже автомобиля ВАЗ-21053 1992 года выпуска. Машина, припаркованная на пересечении улицы Алма-Атинской и проспекта Карла Маркса, была не на ходу и долгое время не эксплуатировалась. Сотрудники уголовного розыска, пообщавшись с потерпевшим, выяснили приметы пропавшей «пятерки», после чего приступили к проверке мест возможного сбыта машины. В итоге оперативникам удалось напасть на след автомобиля и того, кто мог быть причастен к его исчезновению.

Оперативники выяснили, что автомобиль был продан, а продавцом являлся молодой парень, предоставивший покупателям договор купли-продажи от имени своего родственника. После чего потенциальные покупатели отдали ему 8 000 рублей и отбуксировали машину, которая в тот же день была разобрана и продана по частям.

В ходе расследования у полицейских появились основания полагать, что продавцом мог быть 14-летний житель Самары, ранее попадавший в поле зрения оперативников. Дальнейшая проверка подтвердила версию полицейских. Парень не стал отрицать своей вины и признался, что на вырученные деньги купил себе мопед, но тот после непродолжительной эксплуатации сломался.