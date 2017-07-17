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08:43 (мск), источник: АиФ Прикамье

Житель Прикамья обвинил инспекторов ДПС в избиении, чтобы не платить штраф

Сотрудники дорожной полиции подозревали, что водитель пьян, но тот отказался от медицинского освидетельствования.

Жителя Пермского края осудили за ложный донос на сотрудников ДПС. 26-летний мужчина обвинил полицейских в избиении, чтобы не платить штраф за отказ от медицинского освидетельствования.

Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю, в 2015 году машину молодого человека остановили сотрудники ДПС, так как они подозревали, что водитель автомобиля пьян. Однако от медицинского освидетельствования мужчина отказался. За это его привлекли к уголовной ответственности. Ранее жителя Краснокамского района уже задерживали нетрезвым за рулём.

Пытаясь избежать наказания, мужчина обратился к участковому и сообщил ему, что сотрудники ДПС его избили, а договор подделали. Однако выяснилось, что мужчина оговорил инспекторов, чтобы избежать наказания.

За ложный донос молодой человек заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей. Также его приговорил к 300 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2,5 года.

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