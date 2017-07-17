Житель Прикамья обвинил инспекторов ДПС в избиении, чтобы не платить штраф
Сотрудники дорожной полиции подозревали, что водитель пьян, но тот отказался от медицинского освидетельствования.
Сотрудники дорожной полиции подозревали, что водитель пьян, но тот отказался от медицинского освидетельствования.
Жителя Пермского края осудили за ложный донос на сотрудников ДПС. 26-летний мужчина обвинил полицейских в избиении, чтобы не платить штраф за отказ от медицинского освидетельствования.
Как рассказали в следственном комитете по Пермскому краю, в 2015 году машину молодого человека остановили сотрудники ДПС, так как они подозревали, что водитель автомобиля пьян. Однако от медицинского освидетельствования мужчина отказался. За это его привлекли к уголовной ответственности. Ранее жителя Краснокамского района уже задерживали нетрезвым за рулём.
Пытаясь избежать наказания, мужчина обратился к участковому и сообщил ему, что сотрудники ДПС его избили, а договор подделали. Однако выяснилось, что мужчина оговорил инспекторов, чтобы избежать наказания.
За ложный донос молодой человек заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей. Также его приговорил к 300 часам обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2,5 года.