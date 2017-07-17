В жилом доме в Перми обрушился потолок
ЧП произошло вечером 16 июля в Орджоникидзевском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.
ЧП произошло вечером 16 июля в Орджоникидзевском районе. К счастью, обошлось без пострадавших.
Информация о частичном обрушении потолочного перекрытия в жилом доме на ул. Липовая поступила в МЧС в 19:20. На место выехали десять единиц техники и 27 человек личного состава.
Никто не пострадал. Жильцы были размещены у родственников.
Имущество жильцов охраняет полиция, передает МЧС по краю.