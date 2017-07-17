В жилом доме в Перми обрушился потолок

Информация о частичном обрушении потолочного перекрытия в жилом доме на ул. Липовая поступила в МЧС в 19:20. На место выехали десять единиц техники и 27 человек личного состава.



Никто не пострадал. Жильцы были размещены у родственников.



Имущество жильцов охраняет полиция, передает МЧС по краю.



