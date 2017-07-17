На трассе Омск — Одесское самосвал с щебнем съехал в кювет — видео
Дальнобойщики пытались помочь коллеге выбраться из кювета.
Дальнобойщики пытались помочь коллеге выбраться из кювета.
Утром 16 июля на выезде из города на трассе Омск — Одесское самосвал со щебнем угодил в кювет. Самостоятельно выбраться на дорогу водитель не смог, поэтому вечером его пытались вытащить
В комментариях отмечают, что данный участок дороги непригоден для проезда, поэтому водители вынуждены передвигаться по обочине, которую изрядно подмочили прошедшие дожди.