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08:45 (мск), источник: СуперОмск

На трассе Омск — Одесское самосвал с щебнем съехал в кювет — видео

Дальнобойщики пытались помочь коллеге выбраться из кювета.

Утром 16 июля на выезде из города на трассе Омск — Одесское самосвал со щебнем угодил в кювет. Самостоятельно выбраться на дорогу водитель не смог, поэтому вечером его пытались вытащить коллеги-дальнобойщики. Пользователи социальных сетей предполагают, что самосвал оказался в кювете из-за неопытности водителя.

Во время загрузки произошла ошибка.

В комментариях отмечают, что данный участок дороги непригоден для проезда, поэтому водители вынуждены передвигаться по обочине, которую изрядно подмочили прошедшие дожди.

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