На Среднем Урале 13-летний водитель мопеда попал в ДТП

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 13-летний водитель мопеда при выезде со второстепенной дороги не уступил иномарке. Подросток был без шлема, кроме того, у него не было прав. Школьника госпитализировали с сотрясением мозга, ссадинами и ушибами.