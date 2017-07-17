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08:49 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На Среднем Урале 13-летний водитель мопеда попал в ДТП

Его госпитализировали.

Вечером 16 июля 2017 года в Волчанске на перекрестке улиц Северной и Садовой 30-летний водитель Renault Sandero протаранил мопед.

Как рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды свердловского УГИБДД, 13-летний водитель мопеда при выезде со второстепенной дороги не уступил иномарке. Подросток был без шлема, кроме того, у него не было прав. Школьника госпитализировали с сотрясением мозга, ссадинами и ушибами.

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