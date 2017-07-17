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08:49 (мск), источник: Вести - Новосибирск

7 лет тюрьмы получили грабители ювелирного магазина в Новосибирске

В Дзержинском районе двое мужчин ворвались в ювелирный магазин и похитили украшения на сумму почти миллион рублей, рассказали в прокуратуре.

Двое новосибирцев осуждены на 7 лет за ограбление ювелирного магазина, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

30 января 2017 года двое преступников ворвались в ювелирный магазин на ул. Трикотажная. Один из мужчин избил охранника, и он потерял сознание. В это время второй грабитель разбил 3 витрины гвоздодером, похитил 6 планшетов с украшениями на сумму почти 1 миллион рублей. Часть ювелирных изделий была спрятана у знакомой осужденных, другая — сдана в ломбарды.

Преступников удалось задержать. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 162 УК РФ (разбой). Суд приговорил мужчин к 7 годам и 3 месяцем и 7 годам и 6 месяцем лишения свободы в колонии общего режима.

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