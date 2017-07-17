7 лет тюрьмы получили грабители ювелирного магазина в Новосибирске

Двое новосибирцев осуждены на 7 лет за ограбление ювелирного магазина, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

30 января 2017 года двое преступников ворвались в ювелирный магазин на ул. Трикотажная. Один из мужчин избил охранника, и он потерял сознание. В это время второй грабитель разбил 3 витрины гвоздодером, похитил 6 планшетов с украшениями на сумму почти 1 миллион рублей. Часть ювелирных изделий была спрятана у знакомой осужденных, другая — сдана в ломбарды.