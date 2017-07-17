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08:53 (мск), источник: Новости Перми

Последствия стихии: в Кудымкаре выпал крупный град, в Краснокамске вырваны деревья

В минувшие выходные в Пермском крае прошли сильные ливни, с градом и штормовым ветром. Непогода не обошлась без разрушений.

Так, в соцсетях очевидцы опубликовали фотографии одного из дворов Краснокамска. На них видно, что десятки деревьев, вырванных из земли с корнями, лежат на асфальте.

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Еще одно аномальное погодное явление замечено было в Кудымкаре. Там в воскресенье выпал град диаметром не менее 1 см.

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