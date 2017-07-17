Последствия стихии: в Кудымкаре выпал крупный град, в Краснокамске вырваны деревья
В минувшие выходные в Пермском крае прошли сильные ливни, с градом и штормовым ветром. Непогода не обошлась без разрушений.
В минувшие выходные в Пермском крае прошли сильные ливни, с градом и штормовым ветром. Непогода не обошлась без разрушений.
Так, в соцсетях очевидцы опубликовали фотографии одного из дворов Краснокамска. На них видно, что десятки деревьев, вырванных из земли с корнями, лежат на асфальте.
Еще одно аномальное погодное явление замечено было в Кудымкаре. Там в воскресенье выпал град диаметром не менее 1 см.