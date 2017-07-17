На ул. Театральной загорелся жилой дом при проведении реконструкции
В экстренные службы о возгорании сообщили вечером в воскресенье. Пламя вспыхнуло на чердаке пятиэтажного блочного многоквартирного дома. Там проводили огневые работы.
В экстренные службы о возгорании сообщили вечером в воскресенье. Пламя вспыхнуло на чердаке пятиэтажного блочного многоквартирного дома. Там проводили огневые работы.
В воскресенье, 16 июля, на ул. Театральной в Калининграде произошёл пожар при проведении реконструкции жилого дома. Об этом сообщает
В экстренные службы о возгорании сообщили в 22:06. Пламя вспыхнуло на чердаке пятиэтажного блочного многоквартирного дома. Там проводили огневые работы. Очаг находился в вентиляционном канале. Площадь пожара достигла трёх квадратных метров.
«Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты