На ул. Театральной загорелся жилой дом при проведении реконструкции

В воскресенье, 16 июля, на ул. Театральной в Калининграде произошёл пожар при проведении реконструкции жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калининградской области.

В экстренные службы о возгорании сообщили в 22:06. Пламя вспыхнуло на чердаке пятиэтажного блочного многоквартирного дома. Там проводили огневые работы. Очаг находился в вентиляционном канале. Площадь пожара достигла трёх квадратных метров.