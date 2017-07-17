Житель Жигулевска пытался похитить 17 метров кабеля с крыши

Подозреваемый находился на крыше подвального помещения, расположенного с торца одного из домов по улице Оборонной. Злоумышленник, используя нож, перепиливал электрический кабель и был замечен одним из жильцов этого дома, который потребовал прекратить противоправное деяние. Подозреваемый замечание проигнорировал и попытался скрыться с похищенным кабелем, однако был задержан. Мужчина, задержавший преступника, удерживал его до приезда сотрудников полиции.