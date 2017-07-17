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08:54 (мск), источник: НИА Самара

Житель Жигулевска пытался похитить 17 метров кабеля с крыши

На замечание одного из жильцов он не отреагировал.

Местный житель 1996 года рождения пытался похитить 17 метров кабеля стоимостью 1 300 рублей, принадлежащего собственникам жилья. Потерпевшие обратились за помощью в органы внутренних дел.

Подозреваемый находился на крыше подвального помещения, расположенного с торца одного из домов по улице Оборонной. Злоумышленник, используя нож, перепиливал электрический кабель и был замечен одним из жильцов этого дома, который потребовал прекратить противоправное деяние. Подозреваемый замечание проигнорировал и попытался скрыться с похищенным кабелем, однако был задержан. Мужчина, задержавший преступника, удерживал его до приезда сотрудников полиции.

По данным оперативников, злоумышленник нигде не работает и ранее привлекался к уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Подозреваемый признал свою вину полностью. В ближайшее время стражи порядка вернут похищенное имущество законному владельцу.

По статье «Покушение на грабеж» возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

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