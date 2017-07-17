В Башкирии уволили сотрудника МВД, у которого нашли недвижимость на 200 млн рублей
Откуда у майора полиции взялось такое богатство, выясняют правоохранители.
Откуда у майора полиции взялось такое богатство, выясняют правоохранители.
Заместитель начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Ильнур Юсупов лишился работы — в связи с утратой доверия.
— Министр внутренних дел по Башкирии
Напомним, недавно полицейские вместе с прокуратурой обнаружили у майора полиции богатство на 200 миллионов рублей: две элитные иномарки, три квартиры, коттедж на 200 квадратов и 37 гектаров земли. При этом, годовой доход семьи, по официальным данным, составляет 1,5 миллиона. Откуда у сотрудника МВД появились деньги на недвижимость, он пока объяснить не сумел.
Все имущество арестовали, прокуратура подала иск в суд на изъятие недвижимости и авто. Кроме того, материалы переданы в следком — возможно, позже будет возбуждено уголовное дело.