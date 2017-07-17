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09:17 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии уволили сотрудника МВД, у которого нашли недвижимость на 200 млн рублей

Откуда у майора полиции взялось такое богатство, выясняют правоохранители.

Заместитель начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РБ Ильнур Юсупов лишился работы — в связи с утратой доверия.

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— Министр внутренних дел по Башкирии генерал-майор полиции Роман Деев подписал приказ об увольнении, — сообщили в пресс-службе МВД по РБ. — Жесткие меры будут и впредь приниматься в отношении сотрудников, представивших недостоверные или неполные сведения о доходах и имущественных обязательствах.

Напомним, недавно полицейские вместе с прокуратурой обнаружили у майора полиции богатство на 200 миллионов рублей: две элитные иномарки, три квартиры, коттедж на 200 квадратов и 37 гектаров земли. При этом, годовой доход семьи, по официальным данным, составляет 1,5 миллиона. Откуда у сотрудника МВД появились деньги на недвижимость, он пока объяснить не сумел.

Все имущество арестовали, прокуратура подала иск в суд на изъятие недвижимости и авто. Кроме того, материалы переданы в следком — возможно, позже будет возбуждено уголовное дело.

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