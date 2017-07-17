Паводки угрожают нескольким районам Хабаровского края

Источник: РИА "Новости"

Хабаровский и Верхнебуреинский районы, район имени Полины Осипенко, а также южные территории Хабаровского края могут оказаться во власти паводков. По предварительным прогнозам, села и сельхозугодья не затопит, однако губернатор края Вячеслав Шпорт распорядился усилить контроль за уровнем воды в малых реках, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

По данным синоптиков, в крае находятся два атмосферных фронта: один смещается на юг, другой — арктический — движется на север. В середине недели ( 18—19 июля ) север региона накроют ливни, дожди ожидаются также в центральных и южных частях края. На горных реках могут начаться паводки. Уже сейчас вода прибывает в реках Тунгуска, Бурея и Кур.

«Села Архангеловка, Новокуровка в Хабаровском районе — возле этих населенных пунктов поймы рек уже подтоплены. В основном угроза подтопления касается тех населенных пунктов, где нет дамб. Учитывая прогноз погоды на ближайшую неделю-полторы, мы не предполагаем каких-то серьезных последствий. Максимум будут затоплены поймы, но ни сельхозугодьям, ни населенным пунктам вода не угрожает. Несмотря на это, ведется мониторинг ситуации с выездом на место, если это необходимо. В перспективе в зоне риска могут оказаться район имени Полины Осипенко и Верхнебуреинский районы, а также южные территории. Именно там будет установлен дополнительный контроль», — рассказал заместитель председателя правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.