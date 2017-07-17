Паводки угрожают нескольким районам Хабаровского края
Губернатор распорядился усилить мониторинг уровня воды в реках.
Губернатор распорядился усилить мониторинг уровня воды в реках.
Хабаровский и Верхнебуреинский районы, район имени Полины Осипенко, а также южные территории Хабаровского края могут оказаться во власти паводков. По предварительным прогнозам, села и сельхозугодья не затопит, однако губернатор края Вячеслав Шпорт распорядился усилить контроль за уровнем воды в малых реках, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
По данным синоптиков, в крае находятся два атмосферных фронта: один смещается на юг, другой — арктический — движется на север. В середине недели (
«Села Архангеловка, Новокуровка в Хабаровском районе — возле этих населенных пунктов поймы рек уже подтоплены. В основном угроза подтопления касается тех населенных пунктов, где нет дамб. Учитывая прогноз погоды на ближайшую
На случай сильных паводков в режиме готовности находится группировка сил и средств подсистем РСЧС. В нее входят 7481 человек и 1541 единица техники.