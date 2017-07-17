На заповедных землях в Иркутской области горит более тысячи гектаров тайги

Источник: РИА "Новости"

«На землях ФБГУ “Заповедное Прибайкалье” продолжает находиться в локализованной стадии пожар на площади 1000 га. Также на заповедных территориях вчера обнаружен пожар на площади 15 га», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным пресс-службы, 15 и 16 июля в регионе на землях лесного фонда ликвидирован один пожар в Качугском районе на площади два гектара и два пожара на общей площади 28 гектаров локализованы. 17 июля пожарные работают на тушении двух возгораний: в Качугском и Усть-Кутском районах.

Для обнаружения и тушения лесных пожаров в выходные было задействовано 147 человек, в том числе 96 пожарных-десантников, а также 21 единица наземной техники.