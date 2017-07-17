На заповедных землях в Иркутской области горит более тысячи гектаров тайги
ИРКУТСК, 17 июл — РИА Новости. В природоохранной зоне Иркутской области тушат два пожара на площади более тысячи гектаров, сообщает
ИРКУТСК, 17 июл — РИА Новости. В природоохранной зоне Иркутской области тушат два пожара на площади более тысячи гектаров, сообщает
«На землях ФБГУ “Заповедное Прибайкалье” продолжает находиться в локализованной стадии пожар на площади 1000 га. Также на заповедных территориях вчера обнаружен пожар на площади 15 га», — говорится в сообщении
По данным
Для обнаружения и тушения лесных пожаров в выходные было задействовано 147 человек, в том числе 96
17 июля чрезвычайный класс пожарной опасности прогнозируется в пяти территориях области.