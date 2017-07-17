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09:29 (мск), источник: Интерфакс

Ряд рейсов «Уральских авиалиний» был задержан из-за атаки птиц в аэропорту Симферополя

Екатеринбург. 17 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Стая птиц врезалась в самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» в тот момент, когда он приземлился в аэропорту Симферополя и уже катился по полосе, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в понедельник в пресс-службе авиакомпании.

Данный инцидент на рейсе Кемерово-Симферополь произошел накануне вечером. У этого самолета, который затем должен был лететь в Екатеринбург, оказался поврежден носовой обтекатель, его пришлось ремонтировать, отметили в пресс-службе.

В результате рейс из Симферополя в Екатеринбург был задержан. Согласно данным он-лайн табло екатеринбургского аэропорта «Кольцово», время задержки составило 12 часов.

«Данная задержка повлекла за собой срыв расписания по всей цепочке маршрута», — сказал собеседник агентства.

По его словам, авиакомпания планирует к середине дня понедельника стабилизировать расписание.

По данным он-лайн табло «Кольцово», в настоящее время задерживается один рейс «Уральских авиалиний» на вылет и три на прилет.

«Уральские авиалинии» входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок. Базируется в екатеринбургском «Кольцово», московском аэропорту «Домодедово» и петербургском «Пулково». Крупнейший акционер компании — ее генеральный директор Сергей Скуратов.

Флот компании состоит из 43 самолетов, все производства Airbus (двадцать три А320, тринадцать А321 и семь А319).

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