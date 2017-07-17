Ряд рейсов «Уральских авиалиний» был задержан из-за атаки птиц в аэропорту Симферополя
Екатеринбург. 17 июля.
Екатеринбург. 17 июля.
Данный инцидент на рейсе
В результате рейс из Симферополя в Екатеринбург был задержан. Согласно данным
«Данная задержка повлекла за собой срыв расписания по всей цепочке маршрута», — сказал собеседник агентства.
По его словам, авиакомпания планирует к середине дня понедельника стабилизировать расписание.
По данным
«Уральские авиалинии» входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок. Базируется в екатеринбургском «Кольцово», московском аэропорту «Домодедово» и петербургском «Пулково». Крупнейший акционер компании — ее генеральный директор Сергей Скуратов.
Флот компании состоит из 43 самолетов, все производства Airbus (двадцать три А320, тринадцать А321 и семь А319).