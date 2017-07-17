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09:23 (мск), источник: Volga News

Под Тольятти спасали тонувшую в озере женщину

Прибывшие врачи оказали ей помощь.

В воскресенье, 16 июля, в пятом часу вечера в озере Фокино у с. Узюково Ставропольского района тонула женщина в возрасте около 47 лет, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

По предварительным данным, люди извлекли пострадавшую из воды и вызвали «скорую». Прибывшие врачи тольяттинской службы «03» оказали ей помощь, после чего она почувствовала себя лучше и отказалась от поездки в стационар.

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