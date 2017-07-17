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10:02 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В ДТП с автобусом на Ставрополье погибли двое, пострадали еще 27 человек, из них госпитализированы 22, в том числе четверо в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Источник: ОПБДД УГИБДД по Ставропольскому краю

«Пострадали 29 человек, в том числе один ребенок, из них погибли два человека, госпитализированы 22 человека: четверо в тяжелом и 18 человек в состоянии средней степени тяжести. Пятерым, в том числе одному ребенку, медицинская помощь оказана амбулаторно», — сказал собеседник агентства.

Ранее представитель краевого управления ГИБДД сообщил РИА Новости, что после полуночи в Советском районе Ставропольского края произошло ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля «ВАЗ 2110». По предварительной версии, водитель «ВАЗ 2110» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом Neoplan, двигавшимся по маршруту Кизляр — Пятигорск, после чего машины опрокинулись в кювет.

По некоторым данным, водитель мог уснуть за рулем.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и специалисты экстренных служб, устанавливается степень ответственности обоих водителей.

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08:12 (мск)© Ньюстюб
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