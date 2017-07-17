На электрической подстанции в Зеленодольске произошел взрыв
Инцидент произошел накануне вечером неподалеку от железнодорожных путей.
Инцидент произошел накануне вечером неподалеку от железнодорожных путей.
(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольске на электрической подстанции произошел взрыв, сообщают пользователи социальных сетей.
Инцидент произошел накануне вечером неподалеку от ж/д путей. Жители Зеленодольска сообщают об отключении электроэнергии в темное время суток.
Подробности произошедшего уточняются.