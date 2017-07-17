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10:15 (мск), источник: ИА Татар-информ

На электрической подстанции в Зеленодольске произошел взрыв

Инцидент произошел накануне вечером неподалеку от железнодорожных путей.

(Казань, 17 июля, «Татар-информ»). В Зеленодольске на электрической подстанции произошел взрыв, сообщают пользователи социальных сетей.

Инцидент произошел накануне вечером неподалеку от ж/д путей. Жители Зеленодольска сообщают об отключении электроэнергии в темное время суток.

Подробности произошедшего уточняются.

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