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10:43 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре убит мужчина

Возбуждено уголовное дело.

Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 41-летнего мужчины.

По версии следствия, в ночь на 16 июля 37-летний мужчина находился дома, где вместе с братом распивал спиртные напитки. После того как родственник ушел спать, он вышел из дома и направился в продуктовый магазин по улице Карельской, выйдя из которого познакомился с двумя мужчинами. В процессе употребления алкоголя между новыми знакомыми возник конфликт. В ходе ссоры один из мужчин кухонным ножом нанес 2 удара в спину оппоненту, после чего скрылся.

Соседи, услышав шум, вызвали сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. Но от полученных ранений потерпевший скончался на месте.

Днем того же дня подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

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