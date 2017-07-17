В Краснодаре убит мужчина
Возбуждено уголовное дело.
Возбуждено уголовное дело.
Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 37-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 41-летнего мужчины.
По версии следствия, в ночь на 16 июля 37-летний мужчина находился дома, где вместе с братом распивал спиртные напитки. После того как родственник ушел спать, он вышел из дома и направился в продуктовый магазин по улице Карельской, выйдя из которого познакомился с двумя мужчинами. В процессе употребления алкоголя между новыми знакомыми возник конфликт. В ходе ссоры один из мужчин кухонным ножом нанес 2 удара в спину оппоненту, после чего скрылся.
Соседи, услышав шум, вызвали сотрудников скорой медицинской помощи и правоохранительных органов. Но от полученных ранений потерпевший скончался на месте.
Днем того же дня подозреваемый был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщает