В Краснодаре убит мужчина

По версии следствия, в ночь на 16 июля 37-летний мужчина находился дома, где вместе с братом распивал спиртные напитки. После того как родственник ушел спать, он вышел из дома и направился в продуктовый магазин по улице Карельской, выйдя из которого познакомился с двумя мужчинами. В процессе употребления алкоголя между новыми знакомыми возник конфликт. В ходе ссоры один из мужчин кухонным ножом нанес 2 удара в спину оппоненту, после чего скрылся.