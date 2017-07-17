Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Кобзона разозлил вопрос о свадьбе дочери судьи за $2 млн
Кофе продлевает жизнь
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
В России набирает популярность нoвый вид жилищного мошенничествa
Какие серьги в моде этим летом (фото)
Бунт природы — климатическая война с человечеством Изменения глобального климата: естественный процесс или влияние геоинженерных технологий?
«Кузькина мать» Кадырова испугала Запад - СМИ
СМИ: К Земле приближается гигантская Звезда смерти
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
Как 47-летняя Дженнифер Лопес выглядит на пляже (фото)
Дочка Тины Канделаки затмила всех на модной вечеринке (фото)
Эксперт назвал 3 причины, почему РФ не сможет построить авианосец
«Россия на крючке»: эксперт о планах США по Крыму
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
8Зомби Большой двадцатки
10:13 (мск), источник: Комсомольская правда

По морям, по волнам: Дождь затопил несколько районов Петербурга

Автомобилисты плывут, не чуя земли под колесами.

Источник: Комсомольская правда

Пока в одних районах Петербурга по-прежнему сухо, дождливый понедельник в других районах уже дает о себе знать. Быстрым, но сильным дождем затопило проспект Королева. В результате из-за потопа закрыли проезд в сторону Юбилейного Квартала.

Источник: Комсомольская правда

— Плывут по Королева, 50 до пересечения с Долгоозерной, дальше норм, — пишет «ВКонтакте» Ирина Крымская.

Парашютную тоже подтопило — автомобилисты буквально плывут по волнам друг за другом и за автобусами, создающими чуть ли не морскую волну.

Источник: Комсомольская правда

— На проспекте Испытателей в сторону «Пионерской» в правой полосе тоже все затопило. Не заметил, влетел, машину чужую забрызгал, и тормоза заскрипели, похоже, грязь и камушки набились. Человеку на Киа Спортедж извини, если читаешь, — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте Алексей Афанасьев.

В реки превратились не только дороги, но и тротуары. А остановки — будто пристани. Но тоже подтопленные. К автобусам даже не подойти.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
полупрозрачная облачность
+26°
полупрозрачная облачность
760 мм рт. ст.
повышенное
79 %
очень высокая
3 м/с
легкий ветер
 Ляпы ЕГЭ 2017: Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
12 мифов и заблуждений о похмелье
Ляпы ЕГЭ 2017: Вред от американцев большой, а польза только от их айфонов
Израиль выступил против соглашения РФ и США о перемирии в Сирии
WP назвала организаторов кибератаки на катарские СМИ
Правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения
В Белом доме назвали условие возврата дипсобственности России
АФК «Система» заявила о техническом дефолте
Число пострадавших в ДТП на Ставрополье выросло до 27
Скончался американский режиссер Джордж Ромеро
Спорт
«Краснодар» победил «Рубин» в матче чемпионата России Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев провел первую официальную встречу после возвращения в команду, в которой работал с 2001 по 2013 года
Авто
Автомобили террористов: фото из Мосула Опубликованы фотографии автомобилей, которые планировали использовать террористы запрещенной в России организации ИГИЛ в Ираке
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Карина Разумовская: «Прилучный излечился от звездной болезни» Звезда сериала «Мажор» — о съемках третьего сезона, отношениях с коллегами по площадке и экстремальной актерской профессии
Недвижимость
5 волшебных свойств синего цвета в интерьере
Названы самые комфортные для жизни российские города
Россиянам пообещали ипотеку под 8%
Переселенцам из хрущевок готовят налоговые льготы
Леди
В моду вошли необычные сережки: как их носить (фото) Выбрали ключевые модели сережек с показов сезона Осень-Зима 2017/2018. Подобные украшения уже можно отыскать в магазинах, а носить аж до следующей весны.
Дети
Фото Натали с 3-месячным сыном возмутило соцсети Певица снялась с ребенком обнаженной.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь