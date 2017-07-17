По морям, по волнам: Дождь затопил несколько районов Петербурга
Автомобилисты плывут, не чуя земли под колесами.
Автомобилисты плывут, не чуя земли под колесами.
Пока в одних районах Петербурга
— Плывут по Королева, 50 до пересечения с Долгоозерной, дальше норм, — пишет «ВКонтакте» Ирина Крымская.
Парашютную тоже подтопило — автомобилисты буквально плывут по волнам друг за другом и за автобусами, создающими чуть ли не морскую волну.
— На проспекте Испытателей в сторону «Пионерской» в правой полосе тоже все затопило. Не заметил, влетел, машину чужую забрызгал, и тормоза заскрипели, похоже, грязь и камушки набились. Человеку на Киа Спортедж извини, если читаешь, — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте Алексей Афанасьев.
В реки превратились не только дороги, но и тротуары. А остановки — будто пристани. Но тоже подтопленные. К автобусам даже не подойти.