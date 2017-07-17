По морям, по волнам: Дождь затопил несколько районов Петербурга

Источник: Комсомольская правда

Пока в одних районах Петербурга по-прежнему сухо, дождливый понедельник в других районах уже дает о себе знать. Быстрым, но сильным дождем затопило проспект Королева. В результате из-за потопа закрыли проезд в сторону Юбилейного Квартала.

Источник: Комсомольская правда

— Плывут по Королева, 50 до пересечения с Долгоозерной, дальше норм, — пишет «ВКонтакте» Ирина Крымская.

Парашютную тоже подтопило — автомобилисты буквально плывут по волнам друг за другом и за автобусами, создающими чуть ли не морскую волну.

Источник: Комсомольская правда

— На проспекте Испытателей в сторону «Пионерской» в правой полосе тоже все затопило. Не заметил, влетел, машину чужую забрызгал, и тормоза заскрипели, похоже, грязь и камушки набились. Человеку на Киа Спортедж извини, если читаешь, — пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» ВКонтакте Алексей Афанасьев.