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10:40 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярского юриста на дорогой машине нашли убитым

Сегодня волонтеры сообщили об обнаружении тел трех человек, которые числились пропавшими.

47-летнего жителя красноярского микрорайона «Солнечный», который пропал в конце июня, нашли убитым. Об этом сообщили волонтеры общественной организации «Поиск пропавших детей — Красноярск».

Юрист и его автомобиль Lexus RX 300 пропали вечером 23 июня. Накануне тело мужчины нашли за пределами Красноярска (точное место не уточняется). По данным волонтеров, автовладельца убили.

Также волонтеры обнаружили тела еще двух человек, которые долгое время находились в розыске. 27-летнюю красноярку, которая исчезла после 8 марта, нашли утонувшей в реке.

Мертвым нашли и 54-летнего предпринимателя из Железногорска, который пропал в начале апреля после смены фамилии.

В причинах смерти всех троих будут разбираться следователи.

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