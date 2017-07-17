Грабитель-алкоголик задержан в Приморье

В отдел полиции обратился житель Находки, который сообщил о грабеже, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство. Заявитель рассказал, что ночью на него напал неизвестный мужчина, похитив сотовый телефон, скрылся в неизвестном направлении. Причиненный ущерб потерпевший оценил в 13 тысяч рублей.

Прибывшие на место происшествия сотрудник полиции опросили заявителя и возможных очевидцев происшествия.

Было установлено, что 28-летний местный житель шел из гостей домой. Около подъезда его остановил незнакомый мужчина и, угрожая физической расправой, потребовал отдать ему мобильный телефон.

Ориентировка незамедлительно была передана патрульным нарядам. Располагая приметами подозреваемого в грабеже, сотрудники патрульно-постовой службы по «горячим следам» задержали ранее судимого 36-летнего местного жителя, который дал признательные показания. Злоумышленник пояснил, что похищенный телефон собирался продать, а на вырученные деньги намеревался приобрести спиртные напитки.

В настоящее время мобильный телефон изъят и возвращен законному владельцу.