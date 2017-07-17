В Челябинске с панелевоза на дорогу упало три бетонных плиты
Инцидент произошел, скорее всего,
Инцидент произошел, скорее всего,
В Челябинске с панелевоза упали три бетонные плиты — инцидент произошел в районе
Как сообщается в группе «ЧП ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», упавшие плиты несколько часов создавали помехи автомобилям, поворачивающим в сторону улицы Университетская набережная.
Отмечается, что в происшествии, которое случилось днем 16 июля, никто не пострадал.
Участники сообщества отмечают, что инцидент произошел, скорее всего,