В Челябинске с панелевоза на дорогу упало три бетонных плиты

В Челябинске с панелевоза упали три бетонные плиты — инцидент произошел в районе торгово-развлекательного комплекса «Родник», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Как сообщается в группе «ЧП ДТП Челябинск» в соцсети «ВКонтакте», упавшие плиты несколько часов создавали помехи автомобилям, поворачивающим в сторону улицы Университетская набережная.

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Отмечается, что в происшествии, которое случилось днем 16 июля, никто не пострадал.