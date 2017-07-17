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10:20 (мск), источник: Uralpress.ru

В Чурилово дотла выгорела маршрутка

В Тракторозаводском районе Челябинска сгорела маршрутка. Потушить ее помогли местные жители.

Пассажирский микроавтобус № 86 загорелся ночью в Чурилово. Он был припаркован возле одного из домов по улице Духова.

Справиться с огнем местные жители смогли еще до приезда сотрудников МЧС. К их приезду маршрутка уже была потушена. Рассматриваются две версии: замыкание электропроводки и умышленный поджог.

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