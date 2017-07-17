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10:26 (мск), источник: АиФ Челябинск

Свердловский рыбак утонул на озере в Челябинской области

Мужчина рыбачил с лодки.

Житель Свердловской области утонул во время рыбалки на южноуральском озере, сообщают в 8-м отряде федеральной противопожарной службы по Челябинской области.

Инцидент на озере Уелги в Кунашакском районе зафиксировали около 17 часов 15 июля. Двое свердловчан вышли на водоём на лодках, менее чем через час один из них обнаружил, что лодка товарища пуста. Мужчина стал разыскивать друга и вытащил его тело на берег, но реанимировать 56-летнего рыбака не удалось.

«Предварительная причина гибели человека — нарушение правил безопасности. Уважаемые рыбаки! Зарубите себе на удочке — выход на воду в лодке без спасательного жилета рано или поздно приведёт к гибели!», — предупреждают в отряде противопожарной службы.

Напомним, ранее следователи в Челябинске начали проверку по факту гибели мужчины и женщины, которые плавали по озеру на надувной лодке и утонули.

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