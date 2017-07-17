8 кубанских поселков остались без воды из-за аварии
Причинами регулярных аварийных отключений воды на Таманском полуострове является крайняя изношенность водопроводных сетей.
Причинами регулярных аварийных отключений воды на Таманском полуострове является крайняя изношенность водопроводных сетей.
Водоснабжение восьми населенных пунктов Темрюкского района Краснодарского края приостановлено утром в понедельник в связи с аварией на магистральном водопроводе, сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в
«На время проведения
Кроме этого, с 9.00 приостановлено водоснабжение потребителей в станице Тамань.
Ранее сообщалось, что причинами регулярных аварийных отключений воды на Таманском полуострове является крайняя изношенность водопроводных сетей, проложенных более 40 лет назад.