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10:42 (мск), источник: Югополис

8 кубанских поселков остались без воды из-за аварии

Причинами регулярных аварийных отключений воды на Таманском полуострове является крайняя изношенность водопроводных сетей.

Водоснабжение восьми населенных пунктов Темрюкского района Краснодарского края приостановлено утром в понедельник в связи с аварией на магистральном водопроводе, сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе компании «Кубаньводкомплекс».

«На время проведения аварийно-восстановительных работ на участке Таманского группового водовода с 8.00 прекращена подача воды в поселки Веселовка, Таманский, Артющенко, Волна, Прогресс, Виноградный, Приморский», — сказал сотрудник пресс-службы.

Кроме этого, с 9.00 приостановлено водоснабжение потребителей в станице Тамань.

Ранее сообщалось, что причинами регулярных аварийных отключений воды на Таманском полуострове является крайняя изношенность водопроводных сетей, проложенных более 40 лет назад.

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