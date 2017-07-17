8 кубанских поселков остались без воды из-за аварии

Водоснабжение восьми населенных пунктов Темрюкского района Краснодарского края приостановлено утром в понедельник в связи с аварией на магистральном водопроводе, сообщили агентству «Интерфакс-Юг» в пресс-службе компании «Кубаньводкомплекс».

«На время проведения аварийно-восстановительных работ на участке Таманского группового водовода с 8.00 прекращена подача воды в поселки Веселовка, Таманский, Артющенко, Волна, Прогресс, Виноградный, Приморский», — сказал сотрудник пресс-службы.

Кроме этого, с 9.00 приостановлено водоснабжение потребителей в станице Тамань.