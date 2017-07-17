В Красноармейском районе по неизвестной причине сгорел «Рено»

Специалистам пожарно-спасательной в 01.56 сообщили о возгорании на улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда. Здесь огонь охватил автомобиль «Рено Дастер» 2013 года выпуска. Пламенем была объята площадь в 8 кв. метров.

К счастью, никто не пострадал. Однако почему загорелось транспортное средство, пока не ясно.