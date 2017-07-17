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10:17 (мск), источник: РИАЦ

В Красноармейском районе по неизвестной причине сгорел «Рено»

Пожар произошел сегодня ночью.

Специалистам пожарно-спасательной в 01.56 сообщили о возгорании на улице Удмуртской в Красноармейском районе Волгограда. Здесь огонь охватил автомобиль «Рено Дастер» 2013 года выпуска. Пламенем была объята площадь в 8 кв. метров.

К счастью, никто не пострадал. Однако почему загорелось транспортное средство, пока не ясно.

— Пожарные расчёты 7-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 02.02. Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

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