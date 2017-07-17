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10:29 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Братске установили личности 7 погибших на пожаре в садоводстве

Среди погибших — трое детей.

Следователями установлены личности 7 погибших в результате пожара в СНТ «Железнодорожник» Братска. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

По предварительным данным, на пожаре погибли компания из четверых молодых людей — две 25-летние женщины и два мужчины 25 и 28 лет — и троих 6-летних детей отдыхала на арендуемом дачном участке. По одной из версий следствия, причиной смертельного возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Доследственная проверка продолжается.

Напомним, что в ночь на 16 июля СНТ «Железнодорожник» в Братске произошел пожар. Огнем были охвачены дачный дом и баня. При тушении пожара в доме были обнаружены останки семи человек, в том числе, троих детей.

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