В Братске установили личности 7 погибших на пожаре в садоводстве
Среди погибших — трое детей.
Среди погибших — трое детей.
Следователями установлены личности 7 погибших в результате пожара в СНТ «Железнодорожник» Братска. Об этом сообщает
По предварительным данным, на пожаре погибли компания из четверых молодых людей — две 25-летние женщины и два мужчины 25 и 28 лет — и троих 6-летних детей отдыхала на арендуемом дачном участке. По одной из версий следствия, причиной смертельного возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Доследственная проверка продолжается.
Напомним, что в ночь на 16 июля СНТ «Железнодорожник» в Братске произошел пожар. Огнем были охвачены дачный дом и баня. При тушении пожара в доме были обнаружены останки семи человек, в том числе, троих детей.