В Братске установили личности 7 погибших на пожаре в садоводстве

Следователями установлены личности 7 погибших в результате пожара в СНТ «Железнодорожник» Братска. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

По предварительным данным, на пожаре погибли компания из четверых молодых людей — две 25-летние женщины и два мужчины 25 и 28 лет — и троих 6-летних детей отдыхала на арендуемом дачном участке. По одной из версий следствия, причиной смертельного возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки. Доследственная проверка продолжается.