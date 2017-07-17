В Кодинске спасли загнанного бродячими собаками лосенка

Жители Кодинска в дачном массиве нашли брошенного новорожденного лосенка. Животное благодаря сотрудникам Богучанской ГЭС перевезли в красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей».

Запуганного бродячими собаками лосенка нашли пенсионеры и обратились в правоохранительные органы и на Богучанскую ГЭС с просьбой помочь пристроить животное в зоопарк.

«Мы по 4−5 раз в день поили ее коровьим молоком. И через несколько дней она ожила, даже травку пыталась щипать», — рассказывает пенсионерка Татьяна Беззубенко.

В течение недели были собраны необходимые документы. Администрация Кежемского района предоставила транспорт, на котором в специальной клетке лосенка перевезли в зоопарк. Животное сопровождали специалисты службы охраны природы министерства природных ресурсов.