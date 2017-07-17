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10:27 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

В Кодинске спасли загнанного бродячими собаками лосенка

Животное перевезли в «Роев ручей».

Жители Кодинска в дачном массиве нашли брошенного новорожденного лосенка. Животное благодаря сотрудникам Богучанской ГЭС перевезли в красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей».

Запуганного бродячими собаками лосенка нашли пенсионеры и обратились в правоохранительные органы и на Богучанскую ГЭС с просьбой помочь пристроить животное в зоопарк.

«Мы по 4−5 раз в день поили ее коровьим молоком. И через несколько дней она ожила, даже травку пыталась щипать», — рассказывает пенсионерка Татьяна Беззубенко.

В течение недели были собраны необходимые документы. Администрация Кежемского района предоставила транспорт, на котором в специальной клетке лосенка перевезли в зоопарк. Животное сопровождали специалисты службы охраны природы министерства природных ресурсов.

После перевозки молодая лосиха была помещена в карантинную зону. После осмотра и необходимых прививок ее определят в общий вольер, где будет образована еще одна лосиная семья. Назвали лосиху Ангарой в память о месте рождения.

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