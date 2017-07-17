Источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске «Cadillac» протаранил «Ладу» на перекрестке, об этом сообщают очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас».

По сообщениям очевидцев, «Cadillac» ехал по улице Кирова, «Восьмерка» — во встречном направлении. На перекрестке с улице Гурьевской отечественный автомобиль начал поворачивать налево, не пропустив «Cadillac».

«Водитель Восьмерки утверждает, что Кадилак двигался на красный сигнал светофора. Участники спорят по вине. В аварии никто не пострадал. Авария произошла в 12:00», — резюмировали в «Автоспасе».