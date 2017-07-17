В Волгограде ищут водителя, скрывшегося с места ДТП

ДТП произошло на улице Н. Отрады напротив дома № 6. Водитель двигался в сторону улицы Богомольца. Пострадавший — 27-летний мужчина — переходил проезжую в двух метрах от нерегулируемого пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в больницу. В связи с необходимостью установлении дополнительных обстоятельств данного происшествия отдельный батальон дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по городу Волгограду просит очевидцев и свидетелей данного происшествия, а также лиц, имеющих записи с видеорегистраторов, позвонить по телефонам: 93−21−31, 93−77−75.