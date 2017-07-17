В Волгограде ищут водителя, скрывшегося с места ДТП
В половине третьего ночи в Тракторозаводском районе неустановленный водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
В половине третьего ночи в Тракторозаводском районе неустановленный водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия.
ДТП произошло на улице Н. Отрады напротив дома № 6. Водитель двигался в сторону улицы Богомольца. Пострадавший — 27-летний мужчина — переходил проезжую в двух метрах от нерегулируемого пешеходного перехода справа налево по ходу движения автомобиля.
В результате ДТП пешеход с травмами был доставлен в больницу. В связи с необходимостью установлении дополнительных обстоятельств данного происшествия отдельный батальон