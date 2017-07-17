В Воронежской области 14 человек пострадали от укусов змей

С начала 2017 года от укусов змей пострадали 14 жителей Воронежской области, сообщила пресс-служба регионального департамента здравоохранения в понедельник, 17 июля. По мнению экспертов, причиной увеличения змей в регионе стало изменение климата. В 2015 году от укусов змей пострадали 12 человек, в 2016 — 16 человек.

Смертельных случаев от укусов гадюки обыкновенной (единственный вид ядовитых змей в Воронежской области) с 2007 по 2017 годы зарегистрировано не было. Как отметили в департаменте, в наличии имеется запас не менее 1−2 доз сыворотки против яда гадюки.

Врачи напомнили, что оказание экстренной медицинской помощи, кроме специализированных токсикологических центров в Воронеже (Воронежская областная клиническая больница № 1 — для взрослых и Воронежская областная детская клиническая больница № 1 — для детей), может проводиться и в районных больницах.