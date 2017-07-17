В Воронежской области 14 человек пострадали от укусов змей
Смертельных случаев зарегистрировано не было.
Смертельных случаев зарегистрировано не было.
С начала 2017 года от укусов змей пострадали 14 жителей Воронежской области, сообщила
Смертельных случаев от укусов гадюки обыкновенной (единственный вид ядовитых змей в Воронежской области) с 2007 по 2017 годы зарегистрировано не было. Как отметили в департаменте, в наличии имеется запас не менее 1−2 доз сыворотки против яда гадюки.
Врачи напомнили, что оказание экстренной медицинской помощи, кроме специализированных токсикологических центров в Воронеже (Воронежская областная клиническая больница № 1 — для взрослых и Воронежская областная детская клиническая больница № 1 — для детей), может проводиться и в районных больницах.
В начале июля змея укусила 14-летнюю девочку. Инцидент случился в грибановском селе Малая Грибановка. Школьницу удалось спасти.